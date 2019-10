Hinter Gittern auf Entzug

Anstaltsärztin Ulrike Dramé bei der Methadonausgabe. © Blüthner

Der erste Entzug ist 20 Jahre her. Ein Höllentrip. Wegen Einbruchsdiebstahls wird Heiko V. (Name von der Redaktion geändert) festgenommen. Die Polizei reißt ihn aus dem Alltagsrausch, er landet in der Zelle. Gefühlt ausweglos. Nichts bleibt ihm, von dem, was er gewohnt ist. Kein Heroin, das er durch die Nase zieht, keinen Alkohol, der ihn durch den Tag bringt und auch nicht die Medikamente,

...