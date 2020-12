Hintergründige Begleiter im Alltag

Jeder vierte Mensch in Deutschland hört Podcasts. Die Audioformate sind vor allem bei jungen Erwachsenen beliebt. Warum sie erfolgreich sind, wie man sie hört und ob sie das Radio verdrängen. Von Julia Wadle

Keine Kolumne, kein täglicher Auftritt in den „Tagesthemen“ – nein, in einem Podcast informiert Virologe Christian Drosten seit Februar über die Pandemie. Sein „Coronavirus-Update von NDR Info“ schoss schnell an die Spitze der Podcast-Charts – bereits nach einem Monat meldet der Sender 15 Millionen Downloads. Seitdem ist das Medium in der Mitte Deutschlands angekommen. Neben Prominenten wie Gerhard Schröder, Jan Böhmermann, Charlotte Roche oder Sandra Maischberger hat inzwischen selbst die Kanzlerin ein Audioformat.

Aber was ist ein Podcast genau? Ein im Internet abrufbares Audioformat. „Sie erscheinen regelmäßig und können automatisch runtergeladen werden. Man kann sie hören, wann man darauf Lust hat“, erklärt Christian Bollert. Er ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von „detekfor.fm“, einem Internetradiosender, der zudem 30 Podcasts veröffentlicht.

Über eine Smartphone-App (siehe Infobox) können Podcasts abonniert werden. Wenn eine neue Folge veröffentlicht wird, lädt die App diese automatisch herunter. Nutzer können dann die Folgen auch ohne Internetverbindung hören, pausieren und später weiterhören. Die heruntergeladenen Podcastfolgen bleiben verfügbar, bis sie vom Smartphone gelöscht werden.

„Diese Selbstbestimmung bei der Themenauswahl, aber auch die Flexibilität und Mobilität im alltäglichen Mediengebrauch macht die besondere Attraktivität der Podcast-Welt aus“, sagt Christian Schröter, Medienforscher und einer der Autoren in der ARD/ZDF-Online-Studienreihe. Darin wird jedes Jahr die digitale Mediennutzung der Deutschen analysiert.

19 Millionen Deutsche hören laut der Studie mindestens „selten“ (weniger als einmal im Monat) Podcasts. Zur Nutzung fanden die Forscher heraus, dass mehr Männer als Frauen, meist mit einem höheren Bildungsabschluss und eher Jüngere Podcasts hören. Während knapp jeder Zweite zwischen 14 und 29 Jahren Podcasts hört, sind es bei den 30-49-Jährigen ein Drittel und den 50-69-Jährigen nur knapp ein Fünftel.

„Das hängt auch damit zusammen, dass Jüngere insgesamt aktiver und dynamischer im Internet unterwegs sind und auch stärker mobile Internetformen praktizieren. Altersunterschiede zeigen sich auch bei den unterschiedlich genutzten Themenfeldern. Während bei den Unter-30-Jährigen Comedy dominiert und auch der Lifestyle-Bereich gut vertreten ist, sind es bei den Über-50-Jährigen Wissensthemen, Politik und Reportage-Formate. Aber auch Radio-Krimis wie der ARD Radio-Tatort oder Hörspiele schneiden bei Älteren besonders gut ab“, fasst Medienforscher Schröter die Ergebnisse der Studie zusammen. Hier geht's zum "MM"-Podcast "Verbrechen im Quadrat".

So vielfältig wie die Themen sind auch die Shows und Sendungen, die als MP3-Datei heruntergeladen werden können: Monolog, Interview ( "MM"-Interview-Podcast "Mensch Mannheim"), Gespräch zwischen mehreren Hosts oder aufwendige Reportagen und Hörspiele gehören dazu. Zudem bieten auch viele Radiosender an, ausgestrahlte Sendungen herunterzuladen und zeitunabhängig zu hören. Die Dauer der einzelnen Episoden ist nicht vorgegeben: Während manche Folgen nur eine Minute dauern, haben andere eine Dauer von mehreren Stunden. „Podcasts sind mit ihrer Tiefe die Antithese zu Social Media“, fasst Bollert zusammen.

Dass Podcasts gerade im Jahr 2020 an Popularität gewinnen, ist kein Zufall. „2020 waren Podcasts ein wichtiges Medium, um die Menschen nachhaltig und mit Hintergründen über die Corona-Situation zu informieren“, berichtet Medienforscher Schröter. Neben dem veränderten Informationsbedürfnis sieht Bollert auch den veränderten Alltag in diesem Jahr. „Viele Leute haben neue Routinen entwickelt, und gehen zum Beispiel allein spazieren und hören dabei Podcasts“, meint er. Aber auch die Verbreitung von Smartphones, reichweitenstarke Formate von Prominenten und die Berichterstattung über Podcasts hätten die Bekanntheit des Mediums gefördert. Auch etablierte Medienmarken haben inzwischen vielseitige Podcast-Angebote aufgebaut. „Medien wie ,Zeit Online’ oder die ,Süddeutsche Zeitung’ haben Podcasts weiter etabliert. Die Szene ist gewachsen“, so Bollert.

Themen werden spezifischer

Im Trendformat Podcast sieht Schröter eine immer wichtigere Medienform: „Alles in allem wird sich der Podcastmarkt in Deutschland weiter positiv entwickeln. Zu den begünstigenden Faktoren gehören die Vielfalt der einzelnen Player und die Technik, die immer einfacher wird, etwa in Form der Sprachsteuerung.“

Auch gebe es ein steigendes Interesse aus der Wirtschaft, Werbung in Podcasts zu schalten. Bedeutet der Siegeszug des Podcasts das Ende des Radios? „Davon gehe ich nicht aus. Das Radio lebt vom Zauber des jetzt stattfindenden Geschehens, der Podcast von der individuellen Nutzung, dem seriellen Charakter. Radio ist eher ein Inspirationstool, Podcasts werden gezielt genutzt. Es werden sich eher mehr Nischenformate entwickeln: Statt dem Fahrradpodcast ein Podcast nur über Rennräder oder Mountainbikes“, fasst Podcaster Bollert zusammen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020