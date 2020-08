Mannheim.Einen größeren Polizeieinsatz in Mannheim haben am Donnerstagabend Zeugenhinweise auf eine durchgeladene Waffe in der Wohnung eines polizeibekannten Mannes ausgelöst. Einer der Zeugen, der zudem für einen kurzen Moment die Wohnung betreten hatte, fühlte sich bedroht und informierte gegen 17.20 Uhr die Polizei.

Die Beamten zogen alle verfügbaren Kräfte zusammen und sperrten die Umgebung auf der Schönau weiträumig ab, teilte die Polizei mit. Auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg wurde angefordert. Die Kräfte betraten gegen 20 Uhr die Wohnung.

Der wegen Drogen- und Waffendelikten bereits einschlägig polizeibekannte Bewohner und eine weitere Person, die sich in der Wohnung aufgehalten haben soll, wurden nicht angetroffen. Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt. Eine „scharfe“ Waffe wurde allerdings nicht gefunden. Der Einsatz war gegen 21 Uhr beendet.

Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bedrohung wurden eingeleitet.