Hinweise zum Toten gesucht

Bei dem Mann, der am Morgen des 13. Juli tot in seiner Wohnung in der Neckarstadt-West gefunden worden ist (wir berichteten), handelt es sich um den 35 Jahre alten Gabriel V., wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Der junge Mann sei durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen.

Gabriel V. studierte demnach seit 2016 an der Universität Heidelberg. Letztmals lebend gesehen wurde er am Sonntag, 5. Juli 2020, abends in der Heidelberger Innenstadt. Die Ermittlung des Todeszeitpunktes dauert den Angaben nach noch an. Über das Hinweistelefon gingen bislang mehrere Anrufe ein, die derzeit noch ausgewertet werden. Die Sicherung der Spuren in der Einzimmerwohnung des Opfers ist abgeschlossen, sie werden zurzeit ausgewertet.

Beamte bitten um Mithilfe

Wie die bisherigen Ermittlungen der Soko „Lorbeer“ ergaben, soll sich Gabriel V. im Rhein-Neckar-Kreis mit Schwerpunkt im Stadtgebiet Mannheim aufgehalten haben. Seit dem 5. Juli bis zu seinem Auffinden liegen den Ermittlern keine Informationen über Aufenthaltsorte oder Kontakte vor. Deshalb bitten sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Den Aufruf hat die Polizei in mehreren Sprachen veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise geben können, wo sich Gabriel V. in der Zeit zwischen dem 5. und dem 13. Juli aufgehalten hat, mit wem er Kontakt hatte und wann er zuletzt lebend gesehen wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden. Anrufe werden rund um die Uhr entgegengenommen. Darüber hinaus können sich Hinweisgeber unter der Rufnummer 01577/6988567 an das vertrauliche Telefon wenden. Die Zusicherung der Vertraulichkeit werde geprüft, unterliege allerdings besonderen Voraussetzungen. pol/kako

Info: Link zur mehrsprachigen Mitteilung: https://bit.ly/2OLYPE6

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.07.2020