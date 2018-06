„Hip-Hop ist Kultur der Gemeinsamkeit“

Anzeige

Um Hip-Hop in all seinen Facetten soll es gehen beim „Urban Streets Camp“ auf Franklin. Die Idee dahinter klingt einleuchtend: Jungen Menschen zwischen 13 und 23 Jahren für drei Tage unter professioneller Anleitung den Raum bieten, sich in Sachen Tanz, Songwriting und Graffiti selbst zu verwirklichen – das Ganze bei voller Versorgung und kostenfrei.

Wer sich an diesen Tagen im Zeitstromhaus auf dem Franklin Village mit Projektleiter Karsten John unterhält, der das Konzept 2017 im Jugendhaus Herzogenried für die Klangstiftung von Produzent Michael Herberger aus der Taufe hob, spricht mit einem Überzeugungstäter zwischen Beats und Bewusstsein. Denn selbstverständlich weiß John um das aktuelle Image des Rap – nicht erst seit dem Skandal um die beiden Musiker Farid Bang und Kollegah – und umso mehr kommt es für den Koordinator jedoch darauf an, die Musik der Straße „zurück zu ihren Wurzeln“ zu führen, um sie echt, frei und authentisch leben zu lassen. Und so vergingen Monate der Planung, bis die von der Projektentwicklungsgesellschaft MWSP zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten endlich bezogen werden und knapp 40 junge Hip-Hop-Pioniere damit beginnen konnten, ihre eigenen Ideen progressiv zu verwirklichen.

Das Camp Das Camp, das erstmals 2017 im Jugendhaus Herzogenried stattfand, bietet Menschen zwischen 13 und 23 Jahren an drei Tagen kostenfreie Hip-Hop-Workshops zu den Themen Graffiti, Tanzen und Songwriting. Getragen wird das Projekt durch die von Produzent Michael Herberger geführte Klangstiftung, die sich für die Vermittlung der Themen Kunst, Kultur und Soziales einsetzt, wo immer sie nicht selbstverständlich sind. Das Camp realisiert sich durch die Zusammenarbeit mit vielen lokalen und überregionalen Partnern wie der Projektentwicklungsgesellschaft MWSP und dem Kleidungshersteller Urban Classics. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.urbanstreets.camp sowie www.klangstiftung.de. mer

Danny Fresh als Rap-Lehrer

Wie dankbar die Teilnehmer dieses Angebot tatsächlich annehmen, kann schon beobachten, wer den Workshops nur für wenige Minuten folgt. In der Texterwerkstatt ist es Rapper und Popakademie-Absolvent Danny Fresh, der mit den Jugendlichen an den ersten Entwürfen feilt, thematische Skizzen entwickelt und jedem Teilnehmer die entscheidenden Hinweise für die besten Reime gibt. Dass er mit seinem Team in einer „Kopfkino-Session“ mit geschlossenen Augen lieber durch den Sand der Karibik streift, um die Sinne zu schärfen, anstatt den härtesten Worten Gewähr zu bieten, ist sicher ein Ergebnis seines Studiums der „Gewaltfreien Kommunikation“ – aber auch ein Beleg dafür, dass sich junge Menschen nicht nach Grenzüberschreitungen sehnen, wo ihnen richtig zugehört wird.