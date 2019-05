Hip-Hop-Tanzszene im Wettbewerb

Einen Einblick in die Mannheimer Hip-Hop-Tanzszene können Besucher des 22. Streetdance-Contests am Samstag erlangen. Zwischen 14 und 20 Uhr messen sich bei dem Wettbewerb im Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring 6, Tanzgruppen in drei verschiedenen Altersklassen – Teilnehmer unter zwölf Jahren, unter 16 Jahren und jünger als 28 Jahre. Für die Zuordnung der Tanzgruppen wird der Altersdurchschnitt der gesamten Gruppe errechnet. Den drei ersten Plätzen in jeder Kategorie winkt ein Preisgeld, zusätzlich gibt es Pokale für die Tanzgruppen der ersten drei Platzierungen in jedem Contest. Alle erst-, zweit- und drittplatzierten Tanzgruppen können sich für den Best-of-Streetdance-Contest Baden-Württemberg 2019 qualifizieren. Für Zuschauer ist der Eintritt frei. red/cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019