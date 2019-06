Historische Bauteile entdeckt

Kapitellschmuck, Türgewände, ein mächtiges Portal mit schmiedeeisernem Gitter und sogar das kurfürstliche Wappen – alles von Natur überwuchert irgendwo im Odenwald: Der Verein Stadtbild ist auf Bauteile des Alten Kaufhauses gestoßen. Der Barockbau, 1724 bis 1741 errichtet, war im Zweiten Weltkrieg beschädigt, 1965 ganz abgerissen und 1991 durch einen Neubau ersetzt worden. Nun hofft der Verein, die Teile wieder nach Mannheim zurückbringen zu können.

„Vielleicht können sie langfristig, wenn es irgendwann zu einem Neubau in N 1 kommt, Verwendung finden“, so Helen Heberer, die Vorsitzende des Vereins, bei der Mitgliederversammlung. Man habe für diese Idee jedenfalls „offene Ohren und Herzen gefunden“, so Heberer, mehr könne sie aber derzeit nicht sagen. In den Odenwald gekommen sind die Teile offenbar, so recherchierte der Verein, weil der inzwischen verstorbene Erbauer des Häuschens früher in Mannheim arbeitete, wohl am Abbruch des Alten Kaufhauses beteiligt war und sich ein paar Teile sicherte, ehe sie ganz zermalmt wurden.

Doch nicht nur von N 1 gibt es steinerne Reste einst großer, wichtiger Gebäude oder Denkmäler. Die Originale des Marktplatzbrunnens, mal für die Autobahneinfahrt geplante monumentale Figuren, die (längst durch Kopien ersetzten) Jugendstilleuchten oder Brunnenfiguren der Friedrichsplatzanlage oder barocke Bauteile längst abgerissener Häuser lagern auf diversen städtischen Bauhöfen, in Ecken oder Schuppen. „Es ist schlimm, dass solche Kostbarkeiten irgendwo vor sich hinvegetieren, Originale dem Verfall und der Verwitterung preisgegeben sind, verwahrlosen und vermoosen“, schimpft Helen Heberer.

Sorge um Melanchthonkirche

Der von ihr geführte Verein fordert schon lange ein Lapidarium – also eine museale Sammlung und Präsentation der alten Steine. „Wir müssen einen Ort finden, wo man diese Stücke unterbringen und auch besichtigen kann“, erneuerte Heberer ihren Appell an die Stadt. Der Verein dokumentierte inzwischen auch, wo welche steinernen Schätze lagern, veröffentlichte im Dezember hierzu einen großformatigen Bildkalender mit eindrucksvollen Aufnahmen und startete zudem inzwischen zu einer Rundfahrt zu Orten, wo ein solches Lapidarium angesiedelt werden könnte. „Wir haben einen Lieblingsort gefunden, der irgendwann frei wird“, so Heberer – nennen wollte sie ihn aber noch nicht, um die Idee nicht zu gefährden.

Sorgen macht sich der Verein auch um mehrere Gebäude. „Völlig unverständlich“ ist dem Zweiten Vorsitzenden Volker Keller etwa, dass die 1923 erbaute Melanchthonkirche in der Neckarstadt vom Abriss bedroht ist. „Sie ist ein wichtiges Kirchengebäude, ein impulsgebender Neubau nach dem Ersten Weltkrieg, stadtbildprägend für die Neckarstadt und verfügt über die älteste Glocke von Mannheim, die einst in der Trinitatiskirche hing“, so Keller. Zudem seien erst 1985 eine neue Orgel und 1991 vor etwa 30 Jahren neue Kirchenfenster des bekannten Künstlers Johannes Schreiter eingebaut worden. „Dass so etwas fallen soll, kann doch keiner verstehen“, so Volker Keller.

Der Verein hat daher den Antrag gestellt, die Kirche unter Denkmalschutz zu stellen – wie auch eine Häuserzeile in der Neuostheimer Dürerstraße. Erfolgreich war dies zuletzt bei der Thomaskirche und beim Erlenhof. Gescheitert seien dagegen Anträge, Häuser in der Hafenstraße und der Kantstraße unter Schutz zu stellen, bedauerte Volker Keller. „Den Kampf um das Haus in der Hafenstraße haben wir leider verloren“, ergänzte Heberer. Ohne den offiziellen Denkmalstatus „können wir nur bellen, nicht beißen“, sagte sie.

Museumsschiff-Zukunft offen

Diesen Status hat zwar das durch Brandstiftung teilweise zerstörte Relaishauses auf der Rheinau – aber es hilft nichts, der Eigentümer lässt es „völlig verkommen“, wie Heberer klagte. Sie forderte die Stadt erneut auf, einzuschreiten. Unverändert kämpft der Verein Stadtbild zudem um den Schutz der Friedrichsplatzanlage durch ein niedriges Gitter nach historischem Vorbild, den Erhalt vom Gemeindehaus „Prinz Max“ in Feudenheim sowie des alten Fährhauses Neuostheim. „Aber da gibt es Hoffnung“, so Heberer.

Dagegen sei die Zukunft vom Museumsschiff weiter ungeklärt. Derzeit würden die Kosten verschiedener Varianten geprüft. „Wir bleiben da dran und versprechen, dass das letzte Denkmal der Mannheimer Schifffahrtsgeschichte in unserer Stadt bewahrt bleibt“, so Heberer.

