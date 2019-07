Historische Räume bleiben bis Ostern geschlossen

„Eine Wiedereröffnung ist für den 26. Januar 2020 geplant“: Dieser Satz stand bis vor ein paar Tagen auf der Internetseite des Mannheimer Schlosses – jetzt ist er durch „Frühjahr 2020“ ersetzt. Ein genauer Termin steht aber nicht fest. Noch läuft in den 13 historischen Räumen der Einbau einer neuen Klimaanlage. Die muss erst ihren Probelauf bestehen, ehe die kostbaren Einrichtungsgegenstände und Kunstwerke wieder eingeräumt und Besucher zugelassen werden dürfen.

Die glitzernden Kronleuchter – dick von einer Plastikhülle umgeben. Die kostbaren Tapisserien – staubdicht verpackt. Die Böden – abgedeckt. Die glänzenden Spiegel, die vergoldeten Uhren, Gemälde, Stühle, Sofas und Konsoltische – rund 800 Exponate sind schon seit März im Depot in Karlsruhe. Dafür kann man derzeit hier nur durch einen sogenannten „Staubtunnel“ laufen, der aus Folien und Planen eigens gebaut wurde. Er soll möglichst viel von dem Staub und Dreck zurückhalten, der bei den Bauarbeiten entsteht.

Dabei wird die Klimaanlage, schon zwei Jahre vor der 2007 erfolgten Eröffnung des Schlossmuseums installiert, komplett ausgetauscht. „Zutiefst marode“ sei sie, so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, als er die umfangreichen Bauarbeiten im November 2018 ankündigte.

Die technische veralteten, zuletzt auch laut brummenden Klimakästen in den historischen Räumen sind bereits verschwunden. Derzeit werden neue Leitungen verlegt, auch Öffnungen in die dicken Außenmauern getrieben. Künftig erhalten die Museumsräume einen leichten Überdruck. Sensoren kontrollieren Temperatur, CO2-Konzentration, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Dazu dienen nicht nur neue Klimatruhen, auch die Kälteanlage wird komplett erneuert. Dafür rechnet man mit einer Energieeinsparung von ca. 40 MWh/Jahr elektrischem Strom und einer CO2-Minderung von acht Tonnen im Jahr.

„Die Bauarbeiten laufen nach Plan“, versichert Michael Hörrmann, „die Bauleute sind guten Mutes!“ Auch die Baukosten, vor Beginn mit zwei Millionen Euro angegeben, lägen „absolut im Rahmen“.

Allerdings hatte es zunächst geheißen, dass Schlossmuseum und die rekonstruierten Räume für etwa elf Monate geschlossen bleiben – gerechnet vom Beginn der Schließung am 4. März. Als Datum der Wiedereröffnung wurde mehrfach der 26. Januar 2020 genannt. Doch das klappe „sicher nicht“, sagt Hörrmann nun. Zu dem Termin seien nach jetziger Planung zwar die Bauarbeiter fertig. „Wir brauchen dann aber eine Testphase für die Klimaanlage. Da weiß keiner, wie sich das entwickelt“, so der Geschäftsführer.

Mindestens einen Monat, so vermutet er, dauere diese Testphase. Mit weiteren vier Wochen müsse man kalkulieren, um all die historischen Exponate aus dem Depot zurückzubringen und einzuräumen. Hörrmann rechnet daher damit, dass man „ab dem üblichen Saisonbeginn der Schlösser und Gärten“ den Mannheimer Barockbau wieder besichtigen kann – das wäre an Ostern. 2020 fällt das auf Mitte April.

Dabei soll, so verspricht Hörrmann, das Gebäude nicht einfach nur wie bisher eingerichtet werden. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen, ein neues Vermittlungsangebot zu präsentieren“, so Hörrmann. So werde es statt dem Audioguide eine Möglichkeit geben, sich während des Besuchs ergänzende Informationen aufs Handy zu laden. Mit der Technischen Universität Darmstadt wird zudem auf der Basis von vor dem Zweiten Weltkrieg angefertigten Fotos an der virtuellen Rekonstruktion des prächtigen Schlafzimmers von Kurfürst Carl Philipp (regierte 1720 bis 1742) gearbeitet. „Ein außergewöhnlicher Raum, den wir auf diese außergewöhnliche Weise zeigen wollen“, so Hörrmann.

Carl Philipp war es, der den Grundstein für das Schloss legte – am 2. Juli 1720. Der 300. Jahrestag soll groß gefeiert werden. „Wir wollen das festlich begehen, befinden uns mitten in der Planung“, so Hörrmann. Unter anderem sind mehrere, temporäre Kunstinstallationen vorgesehen. Im November, rund um den Namenstag von Kurfürst Carl Theodor (der 1742 bis 1777 in Mannheim residierte) wolle man dann einen Raum zur Bedeutung der Musik der „Mannheimer Schule“ eröffnen.

