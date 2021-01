Historische Spieluhr soll wieder erklingen

Er ist der Mann, der die Uhr im Südturm des Kölner Doms regelmäßig aufzieht: Christian Schnurbus. Derzeit befasst sich der Kölner Uhrmachermeister und Restaurator aber mit einem Uhrwerk, das noch über 100 Jahre älter ist als das des Kölner Doms. Er restauriert für das Mannheimer Schloss eine Bodenstanduhr mit Glockenspiel aus dem Besitz von Kurfürst Carl Theodor.

Einen „Auktionskrimi“ erlebte Uta Coburger, die für das Mannheimer Schloss zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, im Herbst (wir berichteten). Bei einem Kölner Auktionshaus hatte sie die höfische Bodenstanduhr aus der Zeit um 1745 für über 130 000 Euro für das Schloss ersteigern können. Sie war schon in den 1990er Jahren aus den Beständen der Markgrafensammlung von einem Privatsammler erworben und nun wieder per Auktion angeboten worden.

Jetzt folge eine „äußert aufwendige Restaurierung“, so Uta Coburger, schließlich wolle man den Gästen des Schlossmuseums das eindrucksvolle Spielwerk vorführen „und die zwölf verschiedenen Melodien wieder erklingen lassen“, kündigt die Konservatorin an.

Zunächst stehen Schnurbus aber „mehrere hundert Stunden Arbeitszeit“ bevor, wie Coburger schätzt. Schon seit seiner Kindheit sind Uhren seine Leidenschaft. Nach dem Abitur 2007 machte Schnurbus eine Ausbildung zum Uhrmacher, an die Meisterprüfung 2011 schloss er eine Weiterbildung als Restaurator an. Gleich darauf, 2012, restaurierte er mit Kollegen in der Eremitage und Schloss Peterhof in St. Petersburg historische Uhren aus der Zarenzeit.

Eigentlich arbeitet er als Werkstattleiter beim Kölner Traditionsjuwelier Gadebusch. Seit 2017 trägt er den Titel „Domuhrmacher“ in Köln und ist zudem für Schloss Benrath in Düsseldorf tätig, wo er einmal wöchentlich alle 25 Uhren inklusive der großen Schlossuhr aufzieht.

Zwölf Melodien gespeichert

Auch die Standuhr des Kurfürsten ist im Prinzip funktionsfähig – was ein Grund für die Staatlichen Schlösser und Gärten war, sie zu erwerben. „Die Qualität des Uhrwerks ist außergewöhnlich hoch und äußerst dauerhaft ausgeführt“, sagt Schnurbus: „Die Glocken haben trotz ihres Alters einen sauberen Klang, lediglich eine ist stumm – hier muss sich bei der Restaurierung zeigen, ob sie nur falsch eingebaut ist oder über die Jahre einen feinen, unsichtbaren Riss bekommen hat, was bei diesem Alter normal ist“, urteilt er.

Die um 1745 wohl als Auftragsarbeit für Kurfürst Carl Theodor entstandene Bodenstanduhr ist 2,80 Meter hoch und mit kostbaren Einlegearbeiten aus unterschiedlichen Hölzern verziert. Sie stammt von Johann Jacob Möllinger, geboren 1695, der bereits unter dem bis 1742 regierenden Kurfürsten Carl Philipp für den Mannheimer Hof tätig war. Seine Werkstatt in Neustadt, die alten Unterlagen zufolge aus bis zu zehn Gesellen bestand, lieferte Uhren weit über Deutschland hinaus – bis nach Nordamerika. Auch die Uhr des Altpörtels in Speyer sowie die der Dreifaltigkeitskirche in Worms stammen von ihm, ebenso die Turmuhr der kurfürstlichen Sommerresidenz in Schwetzingen.

Möllingers Standuhr sei „ein außergewöhnliches Kunstwerk“, hebt Uta Coburger hervor und freut sich, sie bald ausstellen zu können. Zeitanzeige, Schlagwerk und Glockenspiel seien in einem aufwendigen, massiven Werk aus Messing und Stahl untergebracht. Die Funktionen werden von Gewichten angetrieben, die durch den hohen Uhrenkasten ihre Fallhöhe erhalten.

Das eigentliche Uhrwerk zeigt auf einem reich dekorierten Zifferblatt Stunde, Minute und Sekunde an. Das Viertelstundenschlagwerk besteht aus zwei Glocken. „Von höchster Qualität“ ist laut Coburger das Spielwerk: Eine Messingwalze, die oberhalb des Uhrwerkes quer gelagert ist, verfügt über Hunderte winziger Messingstifte, die dazu die Hämmer in Bewegung setzen. Das „Repertoire“ umfasst zwölf Tanzmelodien auf vierzehn Glocken. Jede Melodie dauert 45 bis 50 Sekunden und kann stündlich, zu einem selbst gewählten Zeitpunkt oder auf Auslösung von Hand, erklingen.

Öl und Staub entfernen

Doch bis sie wirklich wieder für die Besucher im Schloss so erklingen kann wie einst für den in technische Spielereien verliebten Kurfürsten, werden noch einige Wochen vergehen. Schnurbus muss das alte Öl und den Staub entfernen, dazu die Uhr in alle Einzelteile zerlegen, alles von Hand reinigen, konservieren und wieder montieren. Außerdem werden die Zugseile erneuert, da die alten Darmsaiten als Verschleißteile beschädigt sind und die schweren Antriebsgewichte nicht mehr sicher tragen können.

