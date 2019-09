„Historische Wahrheit klargestellt“

Der Fehler ist offensichtlich unausrottbar. Sogar in respektablen Veröffentlichungen ist noch immer davon die Rede, Steffi Graf sei „in Brühl bei Heidelberg“ oder – noch besser! – „in Heidelberg“ geboren. „Das regt mich auf“, bekennt Helmut Wetzel, Ehrenvorsitzender des Vereins Geschichte Alt-Neckarau, in sicherer Gewissheit, dass es vielen ähnlich ergeht. Denn das Leben einer der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten beginnt vor 50 Jahren in Mannheim, im Stadtteil Neckarau. So ergreift Wetzel die Initiative: „Jetzt stellt eine Tafel am Geburtshaus die historische Wahrheit eindeutig klar.“

Zugegeben: Ihre Jugend verbringt Gold-Steffi in Brühl, lebt mit ihrer Familie in einem Haus im Luftschifferring, das ihr nach wie vor gehört. Doch das Licht der Welt erblickt sie in der Waldhornstraße, einem netten, engen Gässchen im historischen Ortskern von Neckarau.

10 000 Kinder zur Welt gebracht

Im Haus Nr. 27, 1926 errichtet, befindet sich bis 2002 die private Geburtsklinik Altendorf-Groh. „Peter Graf und ich waren im selben Tennisclub aktiv“, berichtet der frühere Betreiber Hans Albert Groh. „Und sein Hausarzt war Belegarzt in unserer Klinik.“ Und so entschied sich Peter Graf dafür, seine Tochter hier zur Welt kommen zu lassen. Unter den etwa 10 000 Kindern, denen Christa Groh während ihres langen Wirkens als Hebamme auf die Welt hilft, ist daher am 14. Juni 1969 auch Stefanie Maria Graf – und Hans Albert Groh derjenige, der ihre Geburt im Gemeindesekretariat im Neckarauer Rathaus zu Protokoll gibt. „Wie viel hat sie denn gewogen bei ihrer Geburt?“, lautet eine der Fragen bei der jetzigen Feier zur Enthüllung der Tafel. Groh und seine Frau wissen das natürlich, sagen dürfen sie es jedoch nicht: „Das fällt noch immer unter die ärztliche Schweigepflicht.“

Erste Schritte bei der Harmonie

Nicht unter Datenschutz fällt die Erinnerung an die ersten Schritte der kleinen Steffi auf dem Tennisplatz. Diese erfolgen beim Club „Harmonie“. Mit drei, vier Jahren fängt Steffi hier an. „Damals gab es aber noch keine Schläger für Kinder“, berichtet der frühere Vereinsvorsitzende Rolf Weirether. „Ihr Vater hat daher den Griff einfach in der Mitte geteilt.“

Die Tafel, eine Station des „Historischen Spaziergangs“ im Mannheimer Süden, wurde gefertigt von dem Lindenhöfer Wolf Engelen und finanziert von Lore Herbert. Bei der jetzigen Einweihung als Ehrengast anwesend ist auch Britta Graf, die zweite Frau des 2013 verstorbenen Peter Graf; noch heute wohnt sie auf dem Lindenhof.

Steffi wiederum lebt mit Mann Andre Agassi, den beiden Kindern sowie ihrer Mutter in Las Vegas. „Aber zwei bis drei Mal pro Jahr kommt sie nach Deutschland“, berichtet Britta Graf. Und was hält sie von der Tafel? „Eine schöne Idee“, findet Britta Graf. Steffi offenbar auch: Der Text ist, so Lore Herbert, mit deren Agentur abgestimmt.

