Historischen Aufnahmen der Pferdebahn Das Ende der Pferdebahnen

Ein Pferd, das vor dem Wasserturm einen Personenwaggon zieht? Man muss zweimal hinschauen, aber um 1890 ist tatsächlich eine Pferdebahn hier verkehrt. Jetzt verfügt das Marchivum auch über eine Aufnahme davon. Wolfgang Löckel hat diese und andere historische Fotos nun in seinem Buch „Verkehrsknoten Mannheim“ veröffentlicht, das er im Marchivum vorgestellt hat.

Als „ausgewiesenen Kenner der Materie“ begrüßt Ulrich Nieß, der Direktor des Marchivum, Löckel. Der gebürtige Ludwigshafener, der jetzt in Ladenburg lebt, ist das, was man einen „echten Eisenbahner“ nennt. Er hat im Rangierbahnhof gelernt, lange als Zugbegleiter gearbeitet und schon über 20 Bücher zur Verkehrsgeschichte der Region geschrieben. Nach Werken über Heidelberg, Weinheim und Ludwigshafen ist nun sein Bildband über Mannheim erschienen. „Darin gibt es viele tolle Bilder zu entdecken und zu schmunzeln“, sagt Nieß.

Und es stimmt: Auf jeder der über 100 Seiten finden sich meist zwei oder drei Aufnahmen, hauptsächlich aus den fünfziger und sechziger Jahren, die meisten davon bisher unveröffentlicht. Für Liebhaber ist das Buch herrlich - Loks, Loks und noch mal Loks im Dutzend, alle mit Zugnummer und Typenbezeichnung genauestens beschrieben. Viele hat er selbst aufgenommen, einige von Kollegen bekommen, einen großen Anteil Fotos zudem aus der Sammlung von Sylvia und Gerhard Hartmann. Auch mit dem Marchivum gab es einen Austausch.

Doch über die reine Lok-Liebhaberei hinaus enthält das Buch wertvolle wie seltene Dokumente der Zeitgeschichte. Da ist die Pferdebahn vor dem Wasserturm, deren Aufnahme Löckel in Luxemburg entdeckte, keine Ausnahme. Und wenn auch das Thema Eisenbahn und Straßenbahn klar dominiert, so geht es doch auch um - oft mit Luftaufnahmen gezeigte - alle wichtigen Verkehrswege, um Straßen und Brücken, um den Flugplatz und die Bedeutung des Hafens sowie der dortigen Hafen- und Firmenbahnen.

Löckel beginnt seine Reise durch die Verkehrsgeschichte 1840, als im September die Großherzoglich Badische Staatseisenbahn ihren Verkehr zwischen Mannheim und Heidelberg aufnimmt. Danach wird weitergebaut - den Rhein entlang bis Konstanz. Der Mannheimer Hauptbahnhof ist damals noch am Tattersall, einem Kopfbahnhof, wo die Züge aus Heidelberg enden. 1867 löst die erste feste Rheinbrücke - mit mächtigen, von den Wappen des Königreichs Bayern und des Großherzogtums Baden verzierte Portalen - die Rheinfähren ab und ermöglicht regelmäßigen Zugverkehr in die Pfalz und nach Frankreich. Erst 1876 entsteht der heutige Hauptbahnhof.

Dampfende Lokomotiven gibt es bald aber auch an anderer Stelle der Stadt: Ab 1884 pendelt am Nordufer des Neckars die vom Ratsschreiber Martin Lutz initiierte Dampfbahn zwischen dem - damals noch selbstständigen - Feudenheim und der Friedrichsbrücke (heute Kurpfalzbrücke). Sie führt neben Personenwagen auch einige Milchtransportwagen, und der Betreibergesellschaft gehören an den beiden Endpunkte der Strecke jeweils Gastwirtschaften. „Sehr einträglich“ seien die gewesen, so Löckel: Da habe die Betreibergesellschaft „dreimal so viel Geld verdient wie mit Fahrten“.

1914 - und damit vier Jahre nach der Eingemeindung des Vororts - ersetzt Mannheim das Feudenheimer „Dampfbähnel“ durch eine elektrische Straßenbahn. Die gibt es in Mannheim und Ludwigshafen schon ab 1900, als Ersatz für die 1878 eingeführte Pferdebahn.

Nimmt man OEG, Rhein-Haardt-Bahn und die Heidelberger Straßen- und Bergbahn dazu, verfügt die Metropolregion mit 300 Kilometer über „das größte zusammenhängende meterspurige Schienennetz in Deutschland“, wie Löckel betont.

Die Pferdebahn vor dem Wasserturm und am Paradeplatz sind ebenso herrliche alte Bilderschätze wie der erste Pferdebahnwaggon von 1878, die offiziell letzte Dampflokabfahrt 1972 (auch wenn bis 1975 doch noch Dampfzüge ankamen), die beginnende Elektrifizierung ab 1957 mit dem ersten modernen TEE, ein Lazarettzug der Amerikaner, 1972 im Hauptbahnhof entdeckt, oder Elefanten von einem Zirkus, die 1965 am Bahnhof Waldhof aus einem Güterwaggon steigen.

Besonders interessant sind Aufnahmen von dem, was es alles nicht mehr gibt: der 1971 abgebrochene Straßenbahn-Betriebshof in der Collinistraße, die bis 1956 verkehrende Straßenbahn auf die Friesenheimer Insel oder die Bahnhöfe in der Neckarstadt. Dass bis 1971 auf der Dammstraße, also unmittelbar vor der Haustür des heutigen Marchivum, Züge gefahren sind, hat selbst mancher Marchivum-Mitarbeiter nicht gewusst.

W. Löckel, Verkehrsknoten Mannheim, WK-Verlag 24,80 Euro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020