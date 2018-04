Historisches Portal an modernem Hotel

Anzeige

Neues Hotel mit historischem Portal: An dem Neubau auf dem früheren Postareal am Hauptbahnhof sind mittlerweile wieder die vier Portale des historischen Postamts aus dem 19. Jahrhundert eingebaut worden. „Mit der Integration der historischen Portale ist auch in unserem jüngsten Hotel ein Stück Stadtgeschichte verewigt“, sagte Achim Ihrig, Geschäftsführer von Ariva, die das Hotel betreiben wird.

Die historischen Portale waren schon zuvor in moderne Gebäude integriert gewesen. Vor dem Abbruch dieser Postgebäude wurden die Eingänge im Januar 2016 zurückgebaut, dabei Stein für Stein erfasst und nummeriert, im Fachjargon kartiert, und anschließend bei einer Fachfirma zwischengelagert. Ab Spätherbst 2017 wurden sie erneut in die Fassade des neuen Hilton Garden Inn integriert. Mittlerweile stehen sie, die Fassade des Hotels folgt in den kommenden Monaten.

Mobile Kurzzeitgäste

Gestern gab die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel einen Einblick in die Arbeiten am Hilton Garden Inn. Es ist Teil des Kepler-Quartiers, das bis zum Frühjahr 2019 komplett fertiggestellt sein soll. Die Hotelgäste erwartet laut Unternehmensangaben ein Haus mit 195 Zimmern, zwei Suiten, acht flexibel nutzbaren Tagungsräumen, Bar und Restaurant, kleinem Fitnessbereich und einem begrünten Atriumgarten. Die Architektur des gesamten Kepler-Quartiers stammt von den Mannheimer Architekten Schmucker und Partner.