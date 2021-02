Hitler-Farbschmiererei an Brückenbauwerk

Mannheim.Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt das Konterfei Adolf Hitlers an mehrere Säulen eines Brückenbauwerks an der Überleitung der B 37 zum Parkring in der Mannheimer Innenstadt gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Zeuge am Montagvormittag gegen 11 Uhr die blaue Farbschmiererei und informierte unverzüglich die Polizei. Die Stadt hat den Schaden bereits beseitigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Personen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021