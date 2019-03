Hitzige Debatte im nicht-öffentlichen Teil

Noch vor der Gemeinderatssitzung am Dienstag hatte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in einer Stellungnahme auf die von dieser Zeitung angestoßene Debatte um die Grundstücksverkäufe auf dem Turley-Gelände reagiert. Gegen Ende der Sitzung, im nicht-öffentlichen Teil, ist es danach noch einmal hitzig geworden. Wie mehrere Stadträte einhellig bestätigten, kam es zu einer Diskussion über das Thema Turley. Ein Stadtrat sagte, es sei dabei „so heftig wie noch nie zugegangen“.

Auslöser waren demnach Beiträge von CDU-Stadtrat Thomas Hornung und seiner Kollegin Melis Sekmen (Grüne) im sozialen Netzwerk Facebook. Hornung hatte dort während der Sitzung geschrieben: „Ein spürbar angefressener Oberbürgermeister Dr. Kurz hielt heute zu Beginn der Gemeinderatssitzung eine knapp halbstündige Verteidigungsrede zu den Grundstücksverkäufen auf Turley.“ Sekmen hatte zuvor auf Facebook unter anderem kritisiert, dass die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP und Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) bei Grundstücksverkäufen „seit Jahren die Handlungsfreiheit von privaten Investoren bevorzugen“. Die Grünen forderten dagegen, dass Verkäufe klar an vertraglich geregelte Bedingungen wie die Schaffung von bezahlbarem Wohnbau oder weiterführende Vorkaufsrechte geknüpft werden.

Diese Beiträge hatte die SPD im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung kritisiert. Von einer „Generaldebatte“ wird berichtet, „über den Umgang miteinander und über den Umgang mit der Turley-Geschichte“. Mehr als eine Stunde habe das Ganze gedauert. Dabei hätten Stadträte auch kritisiert, dass der Oberbürgermeister seine Stellungnahme vor Beginn der Sitzung abgegeben und es so keine Möglichkeit für Nachfragen gegeben habe.

Video Überregional Turley-Verkauf: Stellungnahme von OB Kurz Mannheim, 13.03.19: In der Gemeinderatssitzung Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Kritik an Stadtverwaltung und Projektentwicklungsgesellschaft MWSP im Zusammnenhang mit Grundstücksverkäufen auf dem Turley-Gelände zurückgewiesen. Mannheim, 13.03.19: In der Gemeinderatssitzung Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Kritik an Stadtverwaltung und Projektentwicklungsgesellschaft MWSP im Zusammnenhang mit Grundstücksverkäufen auf dem Turley-Gelände zurückgewiesen.

Sekmen bestätigte gestern auf Anfrage, dass sie bei der Sitzung am Dienstag Vorwürfen ausgesetzt gewesen sei, ohne jedoch konkreter werden zu wollen. SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer gab gestern mit dem Verweis auf die nicht-öffentliche Sitzung keine Auskunft. Hornung erklärte auf Anfrage: „Die Vorwürfe von OB und Ralf Eisenhauer wegen meiner Posts auf Facebook zeigen die Nervosität und Unsicherheit der beiden. Ich habe den OB gestern so dünnhäutig wie selten erlebt.“

Zur Stellungnahme des Oberbürgermeisters sagte Sekmen, dass sie mit der Informationspolitik der Stadt bei Turley nicht zufrieden sei. Nach der Stellungnahme sei sie „genauso schlau wie zuvor“ gewesen. Ihre Kritik: Da der Oberbürgermeister seine Stellungnahme außerhalb der offiziellen Tagesordnung des Gemeinderats vorgetragen habe, seien Stellungnahmen oder eine Diskussion darüber formal ausgeschlossen gewesen. Sie wolle aber wissen, wie die Stadt in Zukunft beim Verkauf ihrer Grundstücke vorgehen will. „Ohne Transparenz kann ich aber nicht sehen, wie das künftig laufen soll“, sagte sie. „Ich werde aber an der Sache dranbleiben.“

Ähnlich argumentierte auch Hornung für die CDU-Fraktion. „In der Sache war es unangemessen und politisch war es anmaßend, den Gemeinderat als Kulisse einer Eigeninszenierung zu nutzen und über den Trick, vor Sitzungsbeginn zu sprechen, eine Debatte im Gemeinderat zu vermeiden.“ So habe nun allein der OB „seine Interpretation zum Besten geben können – und wir Stadträte konnten nur dasitzen“.

Ralf Eisenhauer (SPD) fand es „außergewöhnlich“, dass alle Stadträte der Stellungnahme des Oberbürgermeisters „sehr konzentriert“ zugehört haben. Das sei ein gutes Zeichen und im Gemeinderat nicht immer so. Er sagte, es sei jedem frei, Erklärungen abzugeben, „wo auch immer“.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte der Sprecher von Oberbürgermeister Kurz, Ralf Walther: „Eine Bestätigung oder eine Kommentierung des nichtöffentlichen Teils einer Gemeinderatssitzung verbietet sich von selbst“. Zur Kritik von Stadträten, dass die Ansprache des Oberbürgermeisters vor der öffentlichen Sitzung stattfand und somit keine Stellungnahmen möglich waren, erläuterte Walther: „Formal gab es keinen Tagesordnungspunkt. Ich darf aus dem Statement des Oberbürgermeisters zitieren: ‘Ich tue dies aufgrund der Eilbedürftigkeit und Bedeutung hier und nicht im Rahmen eines Pressegesprächs, damit Sie als Gemeinderäte unmittelbar diese Informationen und Einschätzungen hören und nicht allein schriftlich vorfinden.’“

