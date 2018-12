Hoch Arnulf lässt die Sonne strahlen

Von wegen nasskalt und schmuddelig: Der November hat seinem schlechten Ruf auch in unserer Region keine Ehre gemacht. Vielmehr konnten die Mannheimer einen Wintermonat genießen, der relativ warm, sehr trocken und vor allem ungewöhnlich freundlich war. Mit rund 90 Stunden ist der November 2018 der zweitsonnigste, den die Menschen seit Beginn der Aufzeichnungen in der Quadratestadt erlebt haben. „Toppen kann ihn bislang nur der Namensvetter aus dem Jahre 1989“, resümiert Andreas Pfaffenzeller, der die Werte im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes für Mannheim festhält, bei einem Blick auf seine Tabellen: „Damals hatte das Tagesgestirn einen Dauerauftritt von stolzen 115,6 Stunden.“

Und da das Wetter schon seit September 2018 extrem mild ist, reicht es sogar für einen Rekord. „Der Herbst 20018 war nicht nur extrem warm“, versichert der meteorologische Fachmann: „Er war auch der mit Abstand trockenste seit Aufzeichnungsbeginn.“ Denn auf Platz zwei folgt der Herbst 2011. Und damals regnete es in den drei Monaten immerhin knapp 85 Liter pro Quadratmeter, 2018 waren es nur 56,6.

Knapper Sieg über Rekordhalter

Wesentlich knapper, aber dennoch eindeutig fällt das Ergebnis bei den Sonnenstunden aus. Mit 512,8 Stunden war der Herbst dieses Jahr einen Hauch sonniger als der Herbst 1959, der mit einer Gesamtsumme von 512,1 bislang Platz zwei belegt hatte.

Ein Resultat, an dem der November als zweitsonnigster einen großen Anteil hat. Besonders zwischen dem 14. und 22. gab es zwar ab und zu Nebel und Hochnebel, jedoch auch immer wieder viel Sonne, wenig Niederschlag und milde Temperaturen. Die Hochdruckgebiete Arnulf und Burckhardt sorgten mit einer östlichen Strömung in Süddeutschland dafür, dass die Sonne oft den ganzen Tag lang strahlte. Bei Höchsttemperaturen von vier bis zwölf Grad blieb es bei einem zeitweise auffrischenden Ostwind trocken. Bis zum Monatsende stemmten sich Hoch Constantin und Dominik zum Teil erfolgreich gegen den Andrang von Tiefdruckgebieten. Erst Adriatief Edeltraud und Kollegin Irene brachten zum Monatsende Regen von Westen und verbesserten damit die Monatsbilanz. Die Höchstwerte lagen bei fünf bis neun Grad.

Und wann fällt auf den Planken der erste Schnee? Der Meteorologe zuckt mit den Schultern: „Schwer zu sagen. Vorläufig jedenfalls höchstens Mal in höheren Lagen des Odenwalds.“ Ab morgen wird es erst mal ziemlich windig. Besonders am Freitag, aber auch am Wochenende fällt immer mal wieder Regen. Die Temperaturen sinken nicht unter vier und steigen bis zu 14 Grad an. Der Winter lässt also bislang noch auf sich warten.

Und, Weihnachten 2018, könnten die Festtage endlich mal wieder weiß werden? Da möchte sich der Wetterexperte noch nicht festlegen: „Alles, was man vor dem 15. Dezember dazu sagen könnte, wäre noch zu spekulativ.“ Das heißt für alle Rodel- und Skifreunde: Vielleicht hat das Christkind nicht nur Geschenke, sondern auch Schnee im Gepäck.

Info: Wetterstatistik auch unter morgenweb.de/wetter-des-monats

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018