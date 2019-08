„Hoch auf Hier“: 42 Jahre über den Dächern Mannheims

Vor 42 Jahren hat Klaus Hiltscher zum ersten Mal die Mannheimer Skyline fotografiert. 2009 stand er wieder im siebten Stock des Diakonissen-Krankenhauses auf dem Lindenhof, um dieselbe Perspektive noch einmal festzuhalten. Das dritte geplante Foto hat Hiltscher in der vergangenen Woche geschossen – und das Ergebnis an den „Mannheimer Morgen“ geschickt. „Der größte Unterschied besteht von 1977 zu 2009“, kommentiert er in seiner Mail an die Redaktion. So stehen 1977 zwei der drei Hochhäuser der Neckaruferbebauung noch nicht, links ist noch die Gießerei der Firma Lanz auf dem Lindenhof zu sehen. „Der Blick in die Stadt ist noch relativ frei“, sagt Hiltscher. Ganz anders 2019: Das Glückstein-Gelände ist bereits bebaut – und „behindert die Sicht“. Kaum noch zu sehen ist der Wasserturm, und auf dem Collini-Center wimmelt es vor lauter Sendemasten für Handys, heißt es in der Mail an die Redaktion weiter. lok

