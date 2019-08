„Hoch auf Hier“: Abenddämmerung am Neckar

Türme bleiben das beliebteste Fotomotiv der Stadt – auch bei Hobby-Fotografen. Allen voran natürlich der Wasserturm als Mannheims Wahrzeichen, aber dicht gefolgt vom Fernmeldeturm am Luisenpark. Gleich doppelt hat den Ruth Grode in ihrem Foto festgehalten: „Mannheim hoch zwei – Fernmeldeturm gespiegelt im Abendrot“ hat die Frau aus Wallstadt ihre Aufnahme genannt, die sie für die Serie „Hoch auf Hier“ eingesandt hat. Abgedrückt hat die „MM“-Leserin auf der Brücke von Feudenheim zur Maulbeerinsel eines Abends im Juli. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen zu dem Bild. lok (Bild: Grode)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.08.2019