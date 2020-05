„Hoch auf Hier“: Bewacher

Das ist Riesling. So heißt der Hund, den „MM“-Leserin Birthe Traub abgelichtet hat. Überschrieben hat die Ilvesheimerin ihren Beitrag für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ mit dem Titel „In Warteposition“. Dabei wirkt es fast so, als bewache der treue Vierbeiner den Regenbogen: scharfer Blick, die Brust raus – wie beim Sicherheitsdienst. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu Infos, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.05.2020