„Hoch auf Hier“: Blühendes Feudenheim

Völlige farbliche Harmonie – die hat Hans Brunner in Feudenheim für die Bilderserie „Hoch auf Hier“ eingefangen. „Während fast alle anderen Blumen noch schlafen, begrüßen diese Sonnenblumen alle, die um 6 Uhr morgens bei Sonnenaufgang auf dem Weg sind“, beschreibt der Mann, der in Wallstadt wohnt, sein Foto. „Für die Bewohner dieser Anlage vor den Toren Feudenheims muss es ein Genuss sein, wenn sie aus dem Fenster schauen.“ Brunner findet, Sonnenblumen tragen ihren Namen zurecht. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.08.2019