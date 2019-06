„Hoch auf Hier“: Der 16 457-Kilometer-Wegweiser im Bild

Nicht mal 2000 Menschen leben in Cooper Pedy, das irgendwo im australischen Nirgendwo liegt – aber alle Einwohner des kleinen Städtchens wissen, wie weit Mannheim entfernt ist: 16 457 Kilometer. Das steht dort auf einem Wegweiser, den der frühere Bürgerdienstleister Helmut Rolli und seine Frau Jana bei ihrer Reise über den Kontinent entdeckt haben. Und auch „MM“-Leser Klaus Krönert war im Jahr 2017 in Australien unterwegs. Weil er im Bericht über den überraschenden Wegweiser in der Samstagausgabe ein Foto des Schilds vermisst hat, hat er selbst einen Schnappschuss an die Redaktion geschickt. Zumal, so schreibt Klaus Krönert, noch zwei deutsche Produkte auf seiner Aufnahme aus der sogenannten Welthauptstadt des Opal-Abbaus zu sehen sind: zwei VW Käfer – zumindest in Teilen. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019