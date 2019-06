„Hoch auf Hier“: Die letzten Sonnenstrahlen

„Endlich hatten wir in Mannheim mal wieder ein sonniges Wochenende“, schrieb uns kürzlich „MM“-Leserin Annette Wolf, die in der Collinistraße auf den Auslöser gedrückt hatte. Sie hat die letzten Sonnenstrahlen in der Collinistraße am Wohnturm des Collini-Centers eingefangen. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt oder der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich, was darauf zu sehen ist. cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019