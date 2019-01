„Hoch auf Hier“: Durchhalten!

Die Wetterfrösche sagen für das Wochenende Niederschläge und grauen Himmel vorher – deshalb zeigen wir Ihnen in unserer Fotoserie „Ein Hoch auf Hier“ heute ein Bild vom Frühling, aufgenommen im April 2018 von Heidi Kronauer im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim. „Durchhalten!“ lautet das Motto, liebe Leserinnen und Leser – durchhalten, bis die Blumen wieder blühen, die Bäume Blätter tragen, die Tage länger werden und die Sonne uns wieder so angenehm an der Nase kitzelt. stp

