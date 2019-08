„Hoch auf Hier“: Ein Schwan bleibt gelassen

Was sich dieser Schwan wohl gerade denkt? Blickt er gar sehnsüchtig auf den vor ihm liegenden See hinaus? Auf jeden Fall scheint er sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen – auch nicht von „MM“-Leserin Christina Sprecher, die den Vogel im Herzogenriedpark vor die Linse bekommen hat. „Das romantische Foto habe ich bei einem Spaziergang im März gemacht“, schreibt die Frau aus Altrip in ihrer Mail an die Redaktion. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen zu dem Bild. lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019