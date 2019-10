„Hoch auf Hier“: Farbe am Weißen Stein

Auch wenn die Wolken tief hängen, es mal regnet oder der Wind pfeift: Draußen in der Natur ist es jetzt im Herbst besonders schön. Die Bäume zeigen sich mit schönster Blätterfärbung, die Luft ist angenehm klar und frisch. Rolf Engert aus Edingen hat auf seinem Ausflug in den Odenwald ein prächtiges Naturfoto mitgebracht. Es entstand auf dem 548 Meter hohen Weißen Stein über Dossenheim und Schriesheim.

Von hier oben geht der Blick über die Wälder in die Rheinebene und – weit am Horizont – auf die Berge des Pfälzerwaldes. Fotos für unsere große Serie, mit der wir die Schönheit der Stadt oder – wie in diesem Fall – der Region festhalten wollen, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen schreiben, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich, was genau zu sehen ist.

