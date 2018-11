„Hoch auf hier“ – goldener Herbst in Seckenheim

„,Herbstgold’ fand ich bei einem Spaziergang an der Umgehungsstraße Seckenheim“, das schreibt uns „MM“-Leser Rolf Engert. Er stieß bei seinem Ausflug zu Fuß über die Felder auf diesen wunderbaren Blick in Richtung Seckenheim – gut zu erkennen am (leuchtenden) Wasserturm. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie an lokal@mamo.de (Stichwort „Ein Hoch auf Hier“) – und schreiben Sie uns dazu, wann und wo sie das Bild aufgenommen haben. bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018