„Hoch auf Hier“: Grüße aus der Neckarstadt

Voller Romantik – so ist nicht nur das Foto, sondern auch der Text, den Elke Dörner zu ihrer Aufnahme verfasst hat. Zwar ist die Aufnahme, die sie erst jetzt in die Redaktion geschickt hat, bereits aus dem Jahr 2017. Aber irgendwie doch aktuell: „Ich bin nach einem Gewitter über die Jungbuschbrücke geradelt und fand den Eindruck toll. Gefällt mir immer wieder!“, sagt sie. Das Bild zeigt die Riedbahnbrücke, aufgenommen wurde es von der Jungbuschbrücke aus. „Liebe Grüße aus der Neckarstadt“, schickt Elke Dörner noch hinterher. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. lok

