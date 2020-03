„Hoch auf Hier“: herzig

Eine Pfütze und drei Herzen im Luisenpark: „Es sind immer die besonderen Momente, die aus dem Nichts auftauchen – eine Pfütze, in der sich die gesamte Faszination der Winterlichter widerspiegelt“, schreibt Hobbyfotograf Peter Linten in seiner E-Mail zu seinem Bild, das er für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ geschickt hat. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach der Redaktion eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu Infos, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020