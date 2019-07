„Hoch auf Hier“: Kleine Bananenplantage in Seckenheim

Eigentlich kommen Bananen aus tropischen Gefilden – doch sie gedeihen auch in „Seggene“. Das beweisen Petra und Jürgen Mandel, die ein Foto ihrer Bananenpflanze für die Serie „Hoch auf Hier“ eingeschickt haben. „Südländisches Flair gekrönt mit eigenen Bananenblüten“ hat das Paar aus Seckenheim die Aufnahme überschrieben. Dass die Pflanze – wegen ihres tropischen Charmes ein echter Hingucker – jetzt sogar kleine Blüten trägt, bezeichnen die beiden als Höhepunkt: „Unser grüner Daumen wurde damit nach fünf Jahren belohnt.“ Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. lok

