„Hoch auf Hier“: Kuschelzeit

Zeit zum Kuscheln: Die kleinen Zebramangusten im Luisenpark schmiegen sich eng an ihre Mutter, um von dort neugierig in die Welt zu schauen. Hobbyfotograf Gottfried Schmitt hat die Schmuseszene bei einem Streifzug durch den Park festgehalten – für ihn ein Motiv für unsere Fotoserie „Ein hoch auf Hier“. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in die Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie an lokal@mamo.de (Stichwort „Ein Hoch auf Hier“). Bild: Schmitt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019