„Hoch auf Hier“: Lotusblüte im Park

Der Donnerstag war verregnet in Mannheim. Sozusagen als sonnigen Gruß hat Gustav Bernoth aus Ilvesheim dieses Bild einer Lotusblüte geschickt, das er am Vortag bei deutlich besserem Wetter während eines Besuchs im Luisenpark geknipst hatte. Wenn auch Sie ein Foto für unsere Serie ein „Hoch auf Hier“ haben, das die Schönheit der Stadt oder der Region zeigt, dann freuen wir uns über Ihre Einsendung: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde und was es zeigt. imo (Bild: Bernoth)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019