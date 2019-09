„Hoch auf Hier“ mit neuer Perspektive

„Manche Effekte schlummern im Verborgenen, man muss nur mit offenen Augen durch Mannheim gehen“, schreibt Hobbyfotograf Gerhard Hartmann in seiner Mail an den „Mannheimer Morgen“. Sein Bild, das er im August für unsere große Fotoserie „Ein Hoch auf Hier “ eingereicht hat, verdeutlicht, was er mit dem Satz meint. Der Ort seiner Aufnahme ist zwischen den Quadraten O 2 und O 3 in der Innenstadt – in der verglasten Fassade eines Modehauses spiegelt sich ein Bankgebäude und der Turm der Konkordienkirche. Fotos für die Serie, mit der wir die Schönheit der Stadt und der Region dokumentieren möchten, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die „MM“-Adresse lokal@mamo.de schicken – garniert mit ein paar Infos, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich ist es wichtig zu erfahren, was die Aufnahme genau zeigt. Bild: Hartmann

