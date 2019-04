„Hoch auf Hier“: Osterzeit in der Schwetzingerstadt

Ostern steht vor der Tür – und auch in der Schwetzingerstadt rüstet man sich für die Feiertage. Leser Werner Wolf hat uns jedenfalls diese Aufnahme geschickt, mit der er österlich geschmückte Zweige von seinem Balkon in der Bachgasse aus für unsere Serie „Hoch auf Hier“ festgehalten hat. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit der Stadt oder der Region zeigt? Dann schicken Sie es an den „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die Adresse lokal@mamo.de – und schreiben Sie dazu, wann und wo das Bild aufgenommen wurde und natürlich, was auf der Aufnahme zu sehen ist. lok (Bild: Wolf)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.04.2019