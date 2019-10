„Hoch auf Hier“: Riesenrad in der Herbstsonne

Für Yumiko Sangen-Emden gehört das Riesenrad auf dem Neuen Messplatz zu den Schönheiten Mannheims – auch wenn es nur für zwei Wochen im Herbst und im Frühjahr dort steht. Noch bis 13. Oktober findet in der Neckarstadt die Oktobermess statt – laut den Veranstaltern das größte Volksfest der Region. Die „MM“-Leserin wohnt seit 14 Monaten in Mannheim. Fast täglich, so schreibt sie, sei sie unterwegs und fotografiere die Reize ihres neuen Wohnortes. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden, können unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ per E-Mail an lokal@mamo.de geschickt werden – am besten mit so vielen Infos zum Bild wie möglich. tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019