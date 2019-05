„Hoch auf Hier“: Romantik am Wasserturm

Ganz egal, wie oft er schon fotografiert wurde – der Wasserturm bleibt ein Hingucker. Fast schon bescheiden spricht Rolf Engert von einem „gelungenen Foto“, als er der Redaktion seine Aufnahme des Mannheimer Wahrzeichens für die Serie „Hoch auf Hier“ übermittelt. Der „MM“-Leser aus Edingen hat die romantische Stimmung in der Innenstadt eingefangen, als die Sonne unterging. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war das Becken am Wasserturm noch nicht befüllt. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt oder der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die „MM“-Adresse lokal@mamo.de – und dazu ein paar Infos, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich, was darauf zu sehen ist. lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.05.2019