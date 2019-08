„Hoch auf Hier“: Schöner Blick zum Nachbarn

Strahlend blauer Himmel und flauschige Wolken über Mannheims Nachbarstadt. Zwischen den Städten der durch die Himmelsspiegelung blau gefärbte Rhein. „Ein schöner Blick des Fotografen nach Ludwigshafen“ – so beschreibt „MM“-Leser Rolf Engert sein Bild zur Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit unserer Stadt eingefangen werden soll. Aufgenommen wurde diese Fotografie bei einem Spaziergang auf der Lindenhofer Rheinseite.

Jeder darf ein Foto zur Serie einreichen. Einfach das Bild per E-Mail an die „Mannheimer Morgen“-Lokalredaktion (lokal@mamo.de, Stichwort „Ein Hoch auf Hier“) schicken – und ein paar Informationen dazu, etwa wo und wann dieses Bild aufgenommen wurde und was genau darauf zu sehen ist. Vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Entstehungsgeschichte dazu.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.08.2019