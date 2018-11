„Hoch auf Hier“: Still ruht der Kutzerweiher

Dass sich die 45 Boote mit den quietschgelben Dächern nicht bewegen, ist der Beweis dafür, dass die Sommermonate endgültig vorbei sind. „MM“-Leser Gustav Bernoth aus Ilvesheim hat diesen herbstlichen Schnappschuss vom Kutzerweiher im Luisenpark gemacht. Wo sich sonst nach Erholung lechzende Großstädter von April bis September auf einen entspannenden 1840-Meter-Rundkurs am Fernsehturm vorbei begeben, stehen die Gondoletta-Neunsitzer spätestens seit Anfang des Monats still. Erst in mehr als vier Monaten setzen die Seilwinden die Boote wieder in Bewegung. lok (Bild: Bernoth)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018