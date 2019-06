„Hoch auf Hier“: Täuschend schöne Natur

Zauberei?! Ein Baum mit sauber getrenntem, zweifarbigem Muster in der Krone? Nein, der ganz normale Zauber der Flora im Luisenpark, den Gustav Bernoth dieser Tage für die Serie „Hoch auf Hier“ eingefangen hat. Aber man muss schon ein zweites Mal hinschauen, um keiner optischen Täuschung zu erliegen. Der „MM“-Leser und Fotograf hat genau im richtigen Winkel abgedrückt. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt oder der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich, was zu sehen ist. lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019