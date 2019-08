„Hoch auf Hier“: Trauben aus Käfertal

Sieht irgendwie schon nach Herbst aus, hat aber die Überschrift „Spätsommer in Käfertal-Süd“ bekommen. Dieses Foto von roten Trauben umrahmt von roten Blättern hat Christine Heider für die Serie „Hoch auf Hier“ an die Redaktion geschickt – die Bananenplantage aus Seckenheim wurde an dieser Stelle ja bereits vorgestellt.

Aufgenommen hat die „MM“-Leserin es in der vergangenen Woche in ihrem Stadtteil. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen zu dem Bild.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.08.2019