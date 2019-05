„Hoch auf Hier“: Türme hinter Gittern

Strahlender Sonnenschein über der Stadt – und zwei Türme hinter Jalousien-Gittern: „MM“-Leserin Margit Frey hat diesen Schnappschuss von der Kunsthalle aus eingefangen. Zu bestaunen gibt es auf dieser Fotografie den Fernmeldeturm rechts und den Turm der Christuskirche. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt oder der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich, was darauf zu sehen ist. lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019