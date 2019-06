„Hoch auf Hier“: Vorne See, hinten Skyline

Unverkennbar ist diese Skyline aus der Quadratestadt: Zu sehen ist die Vogelstang. „MM“-Leser Rolf Engert hat der Redaktion diese Aufnahme aus dem Mannheimer Stadtteil für die Serie „Hoch auf Hier“ zukommen lassen. „Der Vogelstangsee als Spiegel“, so hat er sein Foto überschrieben. „Ein klarer Himmel, ein klares Wasser. Schöner Spaziergang“, so der Hobby-Fotograf in seiner E-Mail weiter. Unterschrieben hat er seine Nachricht übrigens mit „Viel Freude“. Wir finden: Die macht das Foto von der Vogelstang. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt oder der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. Und natürlich, was zu sehen ist. lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019