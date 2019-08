„Hoch auf Hier“: Wasserturm in schillerndem Glanz

Rolf Engert hat der Redaktion diesen prachtvollen Sonnenuntergang geschickt. Er schreibt dazu: „Den Wasserturm in goldenem Glanz einzufangen, ist eine Seltenheit.“ Geknipst wurde das Bild genau im richtigen Moment: Gerade verschwinden die letzten Strahlen der Sonne zwischen einem etwas von Wolken behangenen Himmel und dem Mannheimer Wahrzeichen. Sie spiegeln sich im Wasserbecken und verzaubern dieses in ein schillerndes Farbenmeer. Auch der Wasserturm erhält so einen glänzenden Hauch.

Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde.

