„Hoch auf Hier“: Wie das Nordlicht

So muss das Nordlicht wirken – findet zumindest „MM“-Leser Michael Melchert. Ein glühender Himmel im Westen sowie drei kleine Schauer, die im Mannheimer Norden aus dem Wolkenteppich fallen und von den horizontalen Sonnenstrahlen angeleuchtet waren: So beschreibt Melchert sein Foto in einer E-Mail an die Redaktion, das er von seinem Arbeitsplatz – dem Technoseum – aus aufgenommen hat. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in die Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort „Ein Hoch auf Hier“) – und schreiben Sie uns dazu, wann und wo sie das Bild aufgenommen haben. ( lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019