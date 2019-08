„Hoch auf Hier“: Zwei Türme im Abendhimmel

Eigentlich lebt sie an Alster und Elbe. Geboren ist Elke Sattler aber zwischen Rhein und Neckar. Und so kommt es, dass die Wahl-Hamburgerin ein Mannheimer Motiv für die Serie „Hoch auf Hier“ einschickt. Ihr Foto zeigt den Wallstadter Wasserturm und den Fernmeldeturm im leuchtend orangefarbenen Himmel. Aufgenommen hat Elke Sattler den Schnappschuss von der Brücke über die A 6 am Schlittweg in Wallstadt. „Es war einer dieser grandiosen Sonnenuntergänge in der zweitschönsten Stadt der Welt“, sagt sie und ergänzt: „Das schreibt eine geborene Mannheimerin.“ Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen zu dem Bild. lok (Bild: Sattler)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019