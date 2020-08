Hoch Balu lässt Mannheimer schwitzen

Für alle, die es nicht ganz so heiß mögen, gibt es eine gute Nachricht: Den bislang wärmsten Tag des Jahres haben sie bereits hinter sich. Mit knapp 37 Grad ließ Hoch Balu alle Mannheimer am vergangenen Freitag unter subtropischer Luft aus Spanien stöhnen. Von einem Juli-Hitzerekord waren die Werte jedoch noch weit entfernt. Schließlich kletterte die Quecksilbersäule im vergangenen Jahr am 25. Juli sogar bis an die 40er-Marke heran. Und nach einer kleinen Hitze-Verschnaufpause mit kräftigen Schauern geht es zwar ab sofort wieder hochsommerlich weiter. Der sogenannte Schaukelsommer macht seinem Namen also mal wieder alle Ehre. Dennoch: „Mehr als 35 Grad sind diese Woche nicht mehr drin“, versichert Andreas Paffenzeller, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Daten für die Quadratestadt im Auge behält.

Immerhin erlebten die Menschen in unserer Region fast zwei Dutzend Sommertage mit Werten über 25 Grad. Eine Sensation ist jedoch auch dies nicht, denn im Juli 2006 waren es sogar 30.

Kurze Gewitter

Und natürlich ist ein Monat mit Sonne pur wunderschön. Doch die Kehrseite der Medaille trifft die Tier- und Pflanzenwelt hart. Flora und Faune litten im Juli unter der extremen Trockenheit. Die Niederschlagssumme war mit 33 Litern pro Quadratmeter nicht mal halb so groß, wie im Juli im Schnitt zu erwarten wäre.

Nur in der Mitte des Monats lenkte Hoch Xabi Warmluft aus Frankreich nach Baden-Württemberg und auch unter Hoch Yoann zeigte sich das Wetter zwar von seiner sommerlichen Seite, doch bei viel Sonne und zeitweise Quellwolken gab es auch ab und an kurze Gewitter. Erst Tief Yvonne lenkte feuchte und kühle Meeresluft von der Nordsee nach Süddeutschland. Bei starker Bewölkung und zum Teil ergiebigem Regen war es mit 18 bis 24 Grad nur mäßig warm. Nennenswert viel Regen fiel nur am Mittwoch, 15. Juli mit immerhin rund 15 Litern pro Quadratmeter. Den regenärmsten Juli zeichneten die Meteorologen übrigens im Jahre 1949 auf. Damals fielen in 31 Tagen nur 1,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Trockenen Zeiten gehen die Kurpfälzer auch in den kommenden Tagen entgegen. Da kann Andreas Pfaffenzeller seine Daten noch so sehr durchforsten: „Heute ziehen am Nachmittag noch ein paar Quellwolken auf. Aber bis Montag fällt so gut wie kein einziger Tropfen.“ Ist nicht wenigstens ein Gewitter in Sicht, das für angenehmere Temperaturen sorgt? „Nein, bislang nicht.“

Immerhin ist ein erholsamer Schlaf möglich, denn es kühlt in den Nächten anfangs bis auf zwölf, am Wochenende bis auf 20 Grad ab. Tagsüber scheint die Sonne bei Werten zwischen 24 und 35 Grad von einem strahlend blauen Himmel.

Heiße Phase möglich

Der Meteorologe möchte auch keineswegs ausschließen, dass der Hochsommer 2020 noch mal mächtig Gas gibt. „Im August sind Höchstwerte über 39 Grad keine Seltenheit“, stellt der Fachmann mit einem Blick auf die Jahre 2015 und 2018 fest. Wir dürfen gespannt sein.

Dienstag, 04.08.2020