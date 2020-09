Hoch Emil heizt den Mannheimern ein

Laue Abende im Freien, Nächte mit Temperaturen bis zu 25 Grad und Gewitterschauer, die kaum für Abkühlung sorgten: Der August 2020 machte seinem Ruf als heißer Hochsommermonat alle Ehre. Das belegen auch die Aufzeichnungen von Andreas Pfaffenzeller, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Werte für die Quadratestadt festhält. Zusammen mit seinem Namensvetter aus dem Jahre 2018 belegt der August 2020 mit einem Durchschnittswert von 22,4 Grad in puncto Wärme Platz zwei seit Aufzeichnungsbeginn. Den absolut wärmsten August hatten die Mannheimer 2003 mit 24,1 Grad erlebt.

Und noch ein Blick auf die drei hinter uns liegenden Monate insgesamt: Dieser Sommer war nicht nur zu trocken und überdurchschnittlich sonnig, sondern auch viel zu warm und belegt mit einem Mittelwert von 20,4 Grad auf der Liste der heißesten Sommer, die seit 1949 in Mannheim gemessen wurden, immerhin Platz acht. Die Sonne schien von Juni bis August knapp 720 Stunden, das entspricht 108 Prozent des Durchschnittswertes. Doch leider war der Sommer 2020 auch in Mannheim und der Region mit 93 Prozent des Mittelwertes deutlich zu trocken. Und das, obwohl Juni und Juli eigentlich zu regnerisch waren.

Dürre macht Natur zu schaffen

Bei dieser Rechnung schlägt der August kräftig zu Buche, der nur knapp 43 Prozent der Niederschlagsmenge erreichte, die eigentlich zu erwarten gewesen wäre. „Für die Natur ist das katastrophal“, resümiert der Meteorologe bei einem Blick auf seine Daten und Dürre-Statistiken. Denn unter dem Strich sei die Niederschlagsmenge in den vergangenen Jahren häufig zu gering gewesen.

Und auch wenn wir uns mit Blick auf die zurückliegenden Wochen an etliche Gewitter erinnern können: „Solch ein Starkregen bringt den Pflanzen wenig, denn die Böden können diese plötzliche Menge gar nicht aufnehmen. Das meiste fließt in die Kanalisation, ohne dem Erdreich zugutezukommen“, betont Pfaffenzeller.

Und auch die Menschen empfanden die Schauer nicht als erfrischend, sondern eher die Luftfeuchtigkeit als unangenehm.

Doch zunächst ging der August heiß an den Start. Bereits am Anfang des Monats transportierten die Hochdruckgebiete Detlef und Emil warme Luftmassen vom Balkan an den Neckar. Bei viel Sonne und nur wenigen Quellwolken erreichten die Tageshöchstwerte 28 bis 37 Grad.

Herrliche Aussichten

Die Tiefdruckgebiete Heike und Ingrid lenkten dann aber ab 13. August nicht nur milde, sondern auch feuchte Atlantikluft nach Süddeutschland. Bei Sonne und Wolken mit Regenschauern und nur zeitweilig Sonne stiegen die Tageshöchstwerte auf 25 bis 33 Grad.

Hoch Frederik brachte schließlich gegen Ende des Monats subtropische und teils feuchte Warmluft aus dem westlichen Mittelmeer, danach Hoch Gundmar gemäßigte atlantische Warmluft an den Neckar. Oft dominierte ein Sonne-Wolken-Mix, anfangs auch von einem Schauer oder Gewitter begleitet.

Die Höchstwerte lagen zu Beginn bei 28 bis 34 Grad, zum Ende bei 25 Grad. Das August-Finale war dann ausgesprochen heiß und gewittrig. Die Tiefdruckgebiete Kirsten, Lynn und Marlis brachten mit einer nordwestlichen Strömung viele Wolken und zum Teil anhaltenden Regen. Die Höchstwerte erreichten 20 bis 24 Grad.

Und wie sieht es mit dem Herbst 2020 aus? Wird der golden? „Zumindest gibt sich der Sommer noch nicht ganz geschlagen“, versichert der Wetterfachmann. Vielmehr dürfen sich die Menschen in Mannheim und der Region am Freitag auf einen wunderschönen Tag freuen. Bei Temperaturen zwischen 14 und 27 Grad können höchstens einige wenige durchziehende Wolkenfelder den Himmel bedecken. Leider sind die Aussichten für den Samstag eher etwas schauriger. Die Thermometer-Werte liegen zwar bei angenehmen 15 bis 26 Grad, aber es kann ab und zu auch regnen. Dafür bleibt es am Sonntag bei bis zu 22 Grad meist trocken.

Aber so richtig heiß wird es dieses Jahr wohl nicht mehr? „Warum nicht?“, räumt der Meteorologe ein. Mollige 30 Grad seien im September ganz und gar keine Seltenheit. Der Herbst 2020 kann sich also durchaus auch noch mal sommerlich zeigen. Was für herrliche Aussichten!

Info: Wetterstatistik: morgenweb.de/wetter-des-monats

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020