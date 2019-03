Hoch Erika bringt viel Sonne

Natürlich sind die ersten Sonnenstrahlen hochwillkommene Frühlingsbooten. Und das freundliche Februarwetter der vergangenen Wochen hat ja auch richtig gute Laune gemacht. Dennoch: Die Natur braucht dringend Regen. Und das lässt leicht verschmerzen, dass es im vergangenen Winter zwischen Dezember 2018 und Ende Februar 2019 knapp 20 Prozent mehr geregnet hat, als im Schnitt zu erwarten war. Doch der dritte Wintermonat hat in puncto Freundlichkeit mächtig aufgeholt: Von Dorit bis Frauke sorgte eine ganze Reihe von Hochdruckgebieten dafür, dass der Februar 2019 mit mehr als 150 Sonnenstunden der zweitsonnigste ist, den die Mannheimer seit Beginn der Messung jemals genießen durften.

Kleine Sensation

Platz eins belegt der Namensvetter des Jahres 1975 mit rund 151 Sonnenstunden. Und das Hochruckgebiet Erika bescherte den Menschen in der Quadratestadt und der Region sogar eine kleine Sensation: Am Mittwoch, 27. Februar, schien das strahlende Tagesgestirn 10,4 Stunden. „So lange wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn“, sagt Andreas Pfaffenzeller, der die Werte für die Quadratestadt festhält: „Der Spitzenreiter war nämlich bislang der 28. Februar 1963 mit 10,1 Stunden. Dieser Rekord ist somit eingestellt.“

Mit einer Monatssumme von 12,2 Liter pro Quadratmeter – das sind rund 30 Prozent des Durchschnittswertes – war der Februar sehr regenarm. Am trockensten jedoch war mit insgesamt nur 0,6 Litern Niederschlag der Februar 1959. Schauer und Regen fiel im Februar in Mannheim lediglich an sieben Tagen, der Mittelwert liegt bei elf Tagen. Und eine geschlossene Schneedecke wurde in der Quadratestadt an keinem einzigen Tag verzeichnet. „Das ist wiederum ein Problem für die Pflanzenwelt“, betont der Wetterexperte. Schließlich sorgt eine langsam schmelzende weiße Pracht für eine gleichmäßige Befeuchtung des Bodens. Und wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? „Zumindest am Montag ganz schön stürmisch“, sagt Pfaffenzeller: „Bei Windstärke neun und 75 bis 90 Stundenkilometern kann schon auch mal ein Ast herabfallen.“

Doch nicht nur die Narren rechts und links des Rheins wird es freuen: Am Wochenende können sie vermutlich trockenen Fußes und Hauptes den Fasnachtszug verfolgen. „Bei sieben bis 14 Grad bleibt es voraussichtlich am Samstag und Sonntag trocken“, verspricht der Meteorologe. Na dann: Mannem Ahoi!

Info: Wetterstatistik auch unter morgenweb.de/wetter-des-monats

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019