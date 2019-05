Hoch Jana bringt milde Temperaturen

Strahlendes Licht, ein tiefblauer Himmel und frühlingshafte Temperaturen um die 25 Grad: Das Wetter, das die Mannheimer an den vergangenen Osterfeiertagen sowie am 1. Mai erlebt haben, hätte kaum schöner sein können. „Und es war typisch für den April 2019“, fasst Andreas Pfaffenzeller bei einem Blick in seine Aufzeichnungen zusammen. Denn der Meteorologe, der im Auftrag des Deutschen

...