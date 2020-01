Hoch Wiltrud beendet stürmische Tage

2 Fotos ansehen Raureif gab es im Dezember nur zu Beginn und am Ende des Monats. © dpa

Alle die von klirrender Kälte und knirschenden Schuhen im Schnee träumen, müssen sich in diesem Winter lange gedulden – zumindest in Mannheim und der Region. Denn Andreas Pfaffenzeller, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Werte für diesen Bereich festhält, blickt nicht nur auf einen Wintermonat zurück, der mit einem Mittelwert von knapp fünf Grad fast doppelt so warm war, wie im Schnitt in der Quadratestadt in dieser Jahreszeit zu erwarten wäre. Vielmehr war der Dezember auch überdurchschnittlich sonnig und etwas zu nass. Also keine günstigen Bedingungen für Wintersportler. Und auch am Wochenende ist noch keine knackige Kälte zu erwarten.

Apropos Wärme: Den absolut wärmsten Dezember erlebten die Menschen in der Quadratestadt bei einem Mittelwert von 7,4 Grad im Jahr 2015, den kältesten 1963 mit -2,3 Grad. Der wärmste Tag war der 16. Dezember mit einem Höchstwert von 14,3 Grad. Was noch nicht als außergewöhnlich gilt, denn der absolute Dezemberhöchstwert wurde am 5. des Jahres 1961 mit 17,5 Grad gemessen. Die tiefste Temperatur betrug in den Frühstunden des 30. Dezember -4,6 Grad.

Schnee lässt auf sich warten

Mit fast 54 Sonnenstunden erreichte der Dezember knapp 120 Prozent des Durchschnitts-Wertes. Am längsten ließ sich das Tagesgestirn am 4. Dezember blicken, und zwar von Auf- bis Untergang fast acht Stunden. Mit einer Monatssumme des Niederschlages von 52,3 Litern pro Quadratmetern war der Dezember 2019 etwas nasser als der Mittelwert. Die höchste Tagessumme regnete am 14. Dezember mit 10,1 Litern pro Quadratmeter.

Gleich zu Beginn des Monats verlagerte sich Hoch Sarena von den britischen Inseln über Süddeutschland zum Balkan und bestimmte das Wetter in Baden-Württemberg. So war es meist sehr sonnig und fast immer trocken. Die Tageshöchstwerte erreichten 0 bis sieben Grad und nachts gab es leichten Frost bis zu einem Wert von -3 Grad.

Ganz schön viel Wind machte der Dezember, oder genauer gesagt Tief Veiko kurz vor Weihnachten. Die Tiefdruckgebiete Wilfried und Xander, sowie Ailton und Cedric standen ihrem Kollegen in nichts nach. Sie führten in einer lebhaften südlichen bis südwestlichen Strömung sehr milde, jedoch auch feuchte Luftmassen nach Baden-Württemberg. Bei überwiegend starker Bewölkung regnete es wiederholt. Tief Veiko brachte dann schließlich am 14. Dezember eine stürmische Böe mit einer Geschwindigkeit von 64,8 Kilometern pro Stunde nach Mannheim. Die Höchstwerte stiegen auf sehr milde sechs bis 14 Grad und die Nächte blieben durchweg frostfrei. Die Hochdruckgebiete Vanessa und Wiltrud brachten zum Jahresende dann eine Wetterberuhigung. Anfangs tröpfelte es noch etwas, dann zeigte sich oft die Sonne. Die Tagesmaxima erreichten vier bis sieben Grad, und bei zum Teil klarer Nacht sank das Thermometer auf Werte von zwei bis -5 Grad.

Und wie wird das Wochenende? Wieder so stürmisch? Eher kuschelig warm. „Nachdem die Quecksilbersäule die vergangenen Tage die Zwölf-Grad-Marke geknackt hat, wirds wieder ein bisschen kälter“, sagt Wetterexperte Pfaffenzeller vorher. Die Sonne macht sich rar und am Samstag und Sonntag gesellen sich zu einem meist wolkenverhangenen Himmel Temperaturen zwischen ein und acht Grad.

Ein Trost: Grimmige Frösteltemperaturen bleiben uns vorerst erspart, die Nächte sind außer Samstag auf Sonntag meist eisfrei. Und selbst für leidenschaftliche Ski- und Rodelfans hat der Meteorologe trotz aller Milde positive Nachrichten: „Ende Januar oder Februar kann es durchaus noch mal richtig schneien. Das war letztes Jahr genauso.“ Also ruhig schon mal ordentlich die Bretter und Kufen gewachst. Dem Winter geht noch lange nicht die Puste aus.

