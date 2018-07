Hochbetrieb auf den Baustellen

Blick vom Obergeschoss des MPB-Parkhaus-Rohbaus in Richtung Südosten: Das Glücksteinquartier wird jetzt Stück für Stück fertig. Die Kunststoffkugeln im Stahlbeton dienen der Material-Ersparnis. © Blüthner

Im Glückstein-Quartier wird’s langsam eng: Am Montag präsentierte Bauunternehmer Heinz Scheidel ein weiteres Bauprojekt in dem neuen Stadtteil am Hauptbahnhof - nur wenige Wochen, nachdem sein Unternehmen in einem ähnlichen Verfahren den Zuschlag für einen kombinierten Wohn- und Bürokomplex auf Baufeld 3 bekommen hatte (wir berichteten).

Scheidel hatte dafür eigens einen

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2370 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018