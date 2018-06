Hochkomplexes Farbenspiel

Anzeige

Wenn Frank Benz bei Rot an der Ampel steht, ärgert er sich normalerweise nicht mehr darüber: „Nein, ich rege mich nicht auf. Ich weiß ja, was dahinter steckt.“ Frank Benz ist Sachgebietsleiter der Stadt und zusammen mit seinem Team von der Verkehrsleitzentrale dafür zuständig, dass der Verkehr in Mannheim fließt. Und dazu gehört eben auch, bei Rotlicht der Ampel zu stehen. „Die Arbeit ist bei uns immer ein Kompromiss: Wie bringen wir viel Verkehr über die Straße, ohne eine zu lange Rotphase für die Autofahrer und die anderen Verkehrsteilnehmer zu haben“, erklärt Benz seine Arbeit. Dass man es dabei nicht allen recht machen kann, ist ihm durchaus bewusst. Aber Benz erklärt, dass eine Ampel sehr viel komplexer ist, als viele glauben.

Nicht immer gleiches Schema

„Nur etwa 10 Prozent der rund 450 Ampeln in Mannheim haben eine Festzeitsteuerung“, sagt Benz. Das bedeutet, sie wechseln immer nach dem gleichen Schema von Grün über Gelb zu Rot und umgekehrt. Meist ist es ein Programm von 90 Sekunden, das auf diese Weise abgespult wird: Eineinhalb Minuten dauert es vom Beginn der einen bis zum Beginn der nächsten Grünphase. Am Wochenende oder in der Nacht liegen diese Zeiten auch Mal bei 60 oder 72 Sekunden. „Der Großteil der Ampeln ist aber verkehrsabhängig, ist also sehr viel komplexer.“ Benz zeigt einen Plan, auf dem eine solche Ampel schematisch dargestellt ist: Die Kreuzung Speyrer Straße/Meeräcker Straße. Es sieht aus wie ein altes Strickmuster: viele Linien, dazu blaue und rote Markierungen. „Das sind die Drücker für die Fußgänger sowie die Kontaktschleifen, über die sich die Straßenbahnen an der Ampel anmelden“, erklärt Benz. Die Bahnen können nämlich im Vorhinein ihr Kommen ankündigen und dann meist ohne zu stoppen über die Straße fahren. Das alles muss die Ampel aber wissen und in solchen Momenten dem richtigen Fahrstreifen grün geben. Die Papiere, die die Flussdiagramme und Informatikanweisungen für allein diese Ampel enthalten, füllen zwei Aktenordner. „Das ist hoch kompliziert, was da abläuft, das ist ein richtiges Softwareprodukt“ sagt Benz. Und laut ihm sind im Mannheimer Stadtgebiet keine zwei Ampeln gleich. Für einen Menschen wäre die Steuerung all der Signale viel zu kompliziert, weshalb Computer in zwei Rechenzentren den Großteil der Arbeit übernehmen. In der Verkehrsleitzentrale in der neuen Feuerwache sitzen lediglich noch Personen, die das System überwachen und im Notfall einen Techniker losschicken. Auf Monitoren an der Wand ist jede Ampel als Punkt dargestellt: Grün bedeutet ein reibungsloser Betrieb, blau ein fehlendes Signal und rot eine Störung. Zurzeit leuchten viele Punkte blau, „das liegt an einem Softwareproblem“, versichert Benz.

Grünzeiten händisch zu verlängern machen Benz und sein Team in der Mannheimer Zentrale nicht: „Die Schaltung ist bereits auf ein Maximum aufgelegt. Wenn man die Grünzeiten verlängert, hat der Querverkehr länger rot und die Bereitschaft zum Warten schrumpft.“ Auch die Möglichkeit weiterer Fahrspuren sieht Benz kritisch, denn dann würde auch das Verkehrsaufkommen steigen. Man solle lieber schauen, dass man den Rad- und Fußverkehr oder den Nahverkehr attraktiver macht.